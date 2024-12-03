والي مدنين يقرر انهاء مهام المكلف بتسيير بلدية   بني خداش

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fd4e009461be3.78325314_ghfljnmpekqio.jpg width=100 align=left border=0>

قرر والي مدنين وليد الطبوبي، انهاء مهام المكلف بالكتابة العامة لبلدية بني خداش وتكليف اطار بمركز ولاية مدنين بتسيير شؤون هذه البلدية وادارتها بداية من يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية مدنين.



وجاء هذا القرار الذي اتخذه الوالي على اثر زياراته الميدانية الى معتمدية بني خداش في اطار متابعته للعمل البلدي بهذه المعتمدية من اجل الرفع من نسق انجاز البرامج والمشاريع البلدية واضفاء النجاعة المطلوبة على العمل البلدي حسب نفس المصدر.





...



ويذكر ان اخر زيارة اداها اليوم والي مدنين الى معتمدية بني خداش لمتابعة المشاغل التنموية وسير المرافق العمومية ونسق التزود حيث شملت معاينة ظروف العمل بمركز الصحة الاساسية بالدخيلة والسوق البلدي وبعض الفضاءات التجارية للوقوف على مدى توفر المواد الاساسية ومستوى الاسعار واشهارها الى جانب معاينته موقعين مخصصين لاحداث منطقة صناعية ومركب نموذجي للاطفال.



كما تناولت الزيارة المستودع البلدي ببني خداش والدائرة البلدية والمستودع بقصر الجديد لمتابعة وضعية التجهيزات وطرق التصرف حيث دعا الى ضرورة الاسراع بتفادي الاخلالات المسجلة وتسخير كافة الامكانيات لتحسين نسق العمل البلدي وخاصة في مجال النظافة والعناية بالمحيط ليتولى من جهة اخرى معاينة وضعية طريق انهار جزء منها وسط المدينة مشددا على اقرار برنامج لتهيئة المكان والتدخل العاجل لتفادي مثل هذه الوضعية الخطرة على مستعملي الطريق.

ومثلت متابعة المشاغل التنموية جزء من هذه الزيارة من خلال لقاء باعضاء المجلس المحلي للنظر في ابرز المقترحات والتصورات للوضع التنموي وتحديد الاولويات لبرنامج العمل للفترة القادمة.