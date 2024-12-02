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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Decembre 2024 - 17:04 قراءة: 0 د, 24 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يوم الاربعاء 4 ديسمبر الجاري :

قاعة القرجاني س 15
النادي الافريقي - الدالية الرياضية بقرمبالية
...

قاعة المنزه 7 س 18
شبيبة المنازه - النجم الرادسي
قاعة بن عمار بحلق الوادى س 18
نجم حلق الوادي - نادي كرة السلة بالمهدية
قاعة دار شعبان الفهري س 18
اتحاد الانصار - الاتحاد المنستيري
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان س 18
شبيبة القيروان - النجم الساحلي


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