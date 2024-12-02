البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يوم الاربعاء 4 ديسمبر الجاري :
قاعة القرجاني س 15
النادي الافريقي - الدالية الرياضية بقرمبالية
قاعة القرجاني س 15
النادي الافريقي - الدالية الرياضية بقرمبالية
قاعة المنزه 7 س 18
شبيبة المنازه - النجم الرادسي
قاعة بن عمار بحلق الوادى س 18
نجم حلق الوادي - نادي كرة السلة بالمهدية
قاعة دار شعبان الفهري س 18
اتحاد الانصار - الاتحاد المنستيري
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان س 18
شبيبة القيروان - النجم الساحلي
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