البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يوم الاربعاء 4 ديسمبر الجاري :



قاعة القرجاني س 15

النادي الافريقي - الدالية الرياضية بقرمبالية



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قاعة المنزه 7 س 18

شبيبة المنازه - النجم الرادسي

قاعة بن عمار بحلق الوادى س 18

نجم حلق الوادي - نادي كرة السلة بالمهدية

قاعة دار شعبان الفهري س 18

اتحاد الانصار - الاتحاد المنستيري

قاعة عزيز ميلاد بالقيروان س 18

شبيبة القيروان - النجم الساحلي