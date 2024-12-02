الفيلم التونسي "عائشة" يتحصل على جائزة أفضل فيلم عالمي في مهرجان "مار دال بلاتا" الدولي

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تحصل الفيلم التونسي "عائشة" لمهدي البرصاوي على جائزة "SIGNIS" لأفضل فيلم عالمي ضمن المسابقة الدولية للمهرجان السينمائي "Mar Del plata مار دال بلاتا" في دورته التاسعة والثلاثين والتي انتظمت من 21 نوفمبر إلى غرة ديسمبر الجاري بالأرجنتين.





وقد أُسندت هذه الجائزة لفيلم "عائشة" بفضل الجودة الفنية حيث ساهمت المشاهد المصممة بعناية وتأطير اللقطات في ايصال قصة الفيلم بدقة، وذلك وفقا للجنة التحكيم، كما تُوج هذا العمل بفضل عمق الطرح (السيناريو) الذي يدعو للتفكير في الأشكال القديمة والحديثة للعبودية بمقاربات ثقافية متنوعة.



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ومن الناحية السردية، أشارت لجنة التحكيم إلى أن هذا العمل الفائز ضمن فئة الأفلام "الحرة" يطرح القيم الكونية على غرار الحرية والعدالة والحقيقة والصداقة. ويتميز هذا العمل ليس فقط بكونه تجربة سينمائية استثنائية بل أيضا كشهادة على قدرة السينما على التحويل والإلهام وتعزيز الحوار برؤية إنسانية.



كما منحت لجنة تحكيم المهرجان بطلة العمل الممثلة التونسية فاطمة صفر تنويها خاصا لنجاحها في أداء دورها بطريقة احترافية تُدرج المتفرج في عمق القصة المطروحة.



وجدير بالذكر أن فيلم عائشة هو عمل روائي طويل خرج في سنة 2023 وهو من إنتاج مشترك تونسي وفرنسي وايطالي وسعودي وقطري وحسب ماجاء في وصف الفيلم فإنه يروي قصة الشابة آية العالقة في حياة كئيبة وبدون آفاق في ولاية توزر من الجنوب التونسي. وهي الناجية الوحيدة من حادث مرور تقرر بعده الاختفاء من أجل إعادة بناء حياة جديدة لنفسها في العاصمة تونس. لكن هويتها الجديدة تتعرض للخطر عندما تصبح الشاهدة الرئيسية على خطأ ترتكبه الشرطة. وهو الفيلم الروائي الطويل الثاني في رصيد مهدي البرصاوي بعد "بيك نعيش" وقد جمع كل من فاطمة صفر و نضال السعدي وياسمين الديماسي وهالة عياد. وتحصل هذا العمل في شهر سبتمبر الفارط على جائزة أحسن فيلم متوسطي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.