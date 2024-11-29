الرابطة 1(الجولة العاشرة) - صدامات قوية بين رباعي المقدمة رهانها صدارة الترتيب

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يتصدر دربي العاصمة الصغير بين الملعب التونسي صاحب المركز الرابع ب18 نقطة والنادي الافريقي متصدر الترتيب ب21 نقطة جدول مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي يتضمن برنامجها مواجهة اخرى لا تقل اهمية بين الاتحاد المنستيري والترجي الجرجيسي صاحبي المركز الثاني مناصفة ب19 نقطة.



على مركب الهادي النيفر بباردو، يستضيف الملعب التونسي يوم السبت جاره النادي الافريقي في قمة كلاسيكية يامل من خلالها كل فريق متابعة نتائجه الايجابية. فالملعب التونسي الذي لم يعرف طعم الهزيمة سوى في مباراة واحدة كانت في مستهل الموسم جزائيا امام الترجي الجرجيسي لتشريكه لاعبا غير مؤهل قانوني يتطلع الى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي والحاق الخسارة الاولى بمنافسه من اجل اللحاق به في الصدارة وتاكيد طموحاته العريضة في المراهنة على لقب البطولة الغائب عن خزائنه منذ 1965 بينما يتطلع النادي الافريقي ،صاحب اقوى خطي هجوم ودفاع، الى الخروج بالعلامة الكاملة للجولة الثالثة على التوالي ومواصلة المحافظة على سجله الخالي من الهزيمة لمزيد الهروب في الصدارة في موسم يعلق عليه الاحباء امالا كبيرة لتجديد العهد مع التتويج بالبطولة بعد ان استعصت على الفريق منذ 2015.

وعلى ملعب مصطفى بن جنات، يستقبل الاتحاد المنستيري يوم الاحد الترجي الجرجيسي في مقابلة يدخلها الفريقان بغايات متباينة، اذ يسعى المحليون الى التوقيع على انتصار ثان على التوالي بعد الفوز الباهر الذي حققوه في الجولة الفارطة خارج القواعد على الاولمبي الباجي والابقاء على مسيرتهم الخالية من الهزيمة في اطار طموحهم المشروع للظفر بلقب البطولة للمرة الاولى في تاريخ الفريق في حين سيحاول الضيوف العودة مجددا الى سكة الانتصارات بعد هزيمتهم في الجولة الماضية على ارضهم امام النجم الساحلي التي كلفتهم التفريط في طليعة الترتيب والبرهنة على انها مجرد عثرة عابرة.



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ويشد الاولمبي الباحي، صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة، الرحال يوم السبت الى الجنوب التونسي حيث سيكون على موعد مع مقابلة صعبة امام اتحاد تطاوين متذيل الترتيب ب3 نقاط. وبعد انطلاقة واعدة، تراجعت نتائج الاولمبي الباجي وبدا واضحا ان عدم الاستقرار على مستوى الاطار الفني بعد مغادرة كل من ناصيف البياوي ويامن الزلفاني القى بظلاله على اداء الفريق الذي عجز عن تحقيق الفوز في الجولات الاربع الماضي وانقاد الى الخسارة في مباراتيه الاخيرتين وهو ما يستوجب من ابناء المدرب الجديد قيس الزواغي استفاقة سريعة لتفادي الدخول في دوامة الشك غير ان المهمة لن تكون سهلة في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها اتحاد تطاوين الذي يعلق بدوره امالا كبيرة على هذه المباراة للخروج من عنق الزجاجة وايقاف نزيف النقاط بعدما مني بسبع هزائم متتالية.

ومن جهته، يرفع الترجي الرياضي، صاحب المركز السادس ب16 نقطة، شعار الفوز عندما يستضيف يوم الاحد شبيبة العمران، الوافد الجديد على قسم النخبة وثامن الترتيب ب12 نقطة، بغاية الاقتراب اكثر من كوكبة الطليعة منتشيا بانتصاره العريض على دجوليبا المالي برباعية نظيفة يوم الثلاثاء في اطار الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكنه سيفتقد بعض ركائزه الاساسية خصوصا ثنائي الهجوم البرازيلي يان ساس والجزائري يوسف البلايلي لاسباب صحية. وفي المقابل، تطمح شبيبة العمران الى الاستمرار في نتائجها المشجعة بعدما نجحت خلال الجولات الاربع الفارطة في تحقيق انتصار وثلاثة تعادلات لتعزيز موقعها في المنطقة الدافئة وتفادي غصرات نهاية الموسم.

وبين مستقبل سليمان، صاحب المركز الثاني عشر ب8 نقاط، والساعي الى وضع حد لسلسلة من اربع مقابلات بلا فوز والنادي الصفاقسي، السابع ب14 نقطة، والقادم من خسارة موجعة امام النادي القسنطيني في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية، يبدو الحوار يوم الاحد واعدا على غرار مواجهة يوم السبت بين النجم الساحلي وضيفه مستقبل قابس اللذين يملكان نفس الرصيد 11 نقطة اذ يدخل فريق جوهرة الساحل اللقاء بنية تاكيد صحوته والامضاء على انتصار ثالث على التوالي لمزيد تسلق سلم الترتيب نحو المراكز المتقدمة فيما يرنو "الجليزة" البقاء في ديناميكية النتائج الايجابية بعد فوزه الهام في الجولة المنقضية على النادي البنزرتي لدعم موقفه في وسط الترتيب.

وتحمل هذه الجولة معها مباراة اجوار اخرى يوم الاحد رهانها الابتعاد عن اسفل الترتيب بين نجم المتلوي الذي يحتل المركز الحادي عشر ب8 نقاط وقوافل قفصة صاحبة المرتبة قبل الاخيرة ب4 نقاط. ولم ينجح الفريقان الى حد الان سوى في تحقيق انتصار يتيم يعود بالنسبة لنجم المتلوي الى الجولة الافتتاحية اكتفى بعدها ب3 هزائم و5 تعادلات بينما عرفت نتائج قوافل قفصة في مقابلاته الثلاث الاخيرة بعض التحسن بعد توفقه في جمع 4 نقاط وهو ما سيجعل المقابلة مفتوحة على جميع الاحتمالات ازاء تقارب المستوى.

وستجمع المقابلة الاخيرة لهذه الجولة يوم السبت بين النادي البنزرتي صاحب المركز الرابع عشر ب4 نقاط وضيفه اتحاد بن قردان الذي يسبقه بثلاث نقاط في المركز الثالث عشر ب7 نقاط برغبة مشتركة من الفريقين في تلمس طريق الفوز الذي غاب عنهما طوال الجولات الفارطة ما تسبب بالنسبة لفريق عاصمة الجلاء في حصول القطيعة مع المدرب سامي القفصي وتعويضه بالمدير الفني نجم الدين امية والمدرب علي المشاني.



وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة العاشرة:

السبت 30 نوفمبر 2024

مركب الهادي النيفر بباردو (س14)

الملعب التونسي - النادي الافريقي

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت (س14)

النادي البنزرتي - اتحاد بن قردان

الملعب الاولمبي بسوسة (س14)

النجم الساحلي - مستقبل قابس

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س14)

اتحاد تطاوين - الاولمبي الباجي



الاحد 1 ديسمبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس (س16 و30 دق)

الترجي الرياضي - شبيبة العمران

ملعب سليمان (س14)

مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س14)

الاتحاد المنستيري - الترجي الجرجيسي

ملعب المتلوي (س14)

نجم المتلوي - قوافل قفصة