بن عروس: انتفاع أكثر من 250 شخصا بخدمات قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات بالزهراء

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انتفع أكثر من 250 شخصا، مساء أمس الأحد، بخدمات قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات، انتظمت بفضاء معهد ابن رشيق بالزهراء من ولاية بن عروس، ببادرة من الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهراء بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.

وأوضح رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهراء، محمد أمين بن رجب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان هذه القافلة الصحية انتظمت أمس في نسختها السادسة تحت شعار "باش نحميو رواحنا والعزيز علينا سبيطار الزهراء يرحب بينا"، وأمّن خلالها 25 إطارا طبيا وشبه طبي عيادات متنوعة في التقصي المبكر للسكري وضغط الدم وسرطان الثدي وتقويم النطق والسمع و الطب العام والطب النفسي.

وأضاف أن هذه القافلة تضمنت تقديم نصائح وحصص توعوية تحسيسية حول أهمية إتباع أنماط التغذية السليمة وممارسة الرياضة، وتنظيم ورشات رسم لفائدة مجموعة من الأطفال تحثهم على ضرورة المحافظة على صحتهم، علاوة على الإجابة عن استفسارات بعض المنتفعين الذين حضروا للاستفادة من الخدمات المقدمة ضمن هذه الفعالية.

وقال إن هذه القافلة، التي استفاد منها مواطنون من مختلف الأعمار والفئات بمساهمة فاعلة من منخرطي الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهراء، تهدف بالخصوص الى توعية المواطنين حول أهمية التقصي المبكر لعدة أمراض ومنها مرض السكري حتى لايتعرض المصابون به الى مضاعفاته وتأثيراته التي يمكن ان تضر ببقية أعضاء الجسم، كما ترمي إلى تقريب الخدمات الصحية للأحياء ذات الكثافة السكانية.