رابطة أبطال افريقيا: معاقبة مولودية الجزائر ب 4 مباريات دون جمهور على خلفية احداث مباراة الاتحاد المنستيري

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سلطت لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" عقوبة اللعب دون جمهور لأربع مباريات منها مباراتان نافذتان على مولودية الجزائر وفق ما كشف عنه النادي اليوم الأحد في بيان له.



وجاء في بيان للنادي: ''أصدرت لجنة الانضباط للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم عقوباتها على خلفية أحداث مباراة الاتحاد المنستيري لحساب اياب الدور التمهيدي الثاني من منافسة رابطة أبطال إفريقيا حيث تم تسليط عقوبة اللعب بلا جمهور على مولودية الجزائر لأربع مباريات منها مباراتان نافذتان بالاضافة إلى غرامة مالية قدرت ب 50 ألف دولار".





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وجاءت هذه العقوبة عقب الأحداث التي عرفها لقاء الاياب بملعب "علي عمار" بالدويرة بتاريخ 21 سبتمبر المنقضي وانتهى بفوز المولودية بنتيجة (2-0) والتأهل إلى دور المجموعات بعد ان كان لقاء الذهاب بتونس قد انتهى بانتصار الاتحاد المنستيري (1-0).



وجاء في ختام بيان مولودية الجزائر أنه '' سيتم تفعيل العقوبة من مباراتين إلى أربع مباريات في حال حدوث أي أمر خارج عن نطاق كرة القدم في غضون الـ12 شهرا التي تلي العقوبة.



هذا واتخذت إدارة نادي مولودية الجزائر كافة الإجراءات للطعن في العقوبة على مستوى الكاف.



وسيدخل فريق مولودية الجزائر غمار دور المجموعات يوم الثلاثاء أمام مضيفه تي بي مازامبي (س 14) قبل أن يستقبل كل من يونغ أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية (6-8 ديسمبر) ثم الهلال السوداني (13-15 ديسمبر دون جمهور) لحساب الجولة الثالثة.