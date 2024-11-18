سوق الانتقالات: مانشستر يونايتد يبدأ محادثات مع نابولي من اجل استقدام اللاعب النيجري أوسيمين

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شرع فريق مانشستر يونايتد الانقليزي في محادثات مع نابولي بخصوص التعاقد مع اللاعب الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين الذي يقضي حاليا موسما على سبيل الإعارة مع نادي غلطة سراي التركي مع وجود بند شراء في عقده بقيمة 81 مليون يورو والذي سينخفض إلى 75 مليون يورو في الصيف المقبل.





وفقا لصحيفة "فاناتيك" فان مانشستر يونايتد يتفاوض مع نابولي حول صفقة تبادل تتضمن لاعبين إضافة إلى مبلغ نقدي للحصول على أوسيمين " موضحة " أن مدرب مانشستر يونايتد الجديد روبن أموريم طلب التعاقد مع أوسيمين خلال فترة الانتقالات الشتوية".



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وحسب ذات التقارير فإن إدارة اليونايتد عرضت على إدارة نابولي صفقة تبادلية ينتقل بموجبها النجم الهولندي الشاب جوشوا زيركزي إلى "البارتينوبي" مقابل انتقال أوسيمين في جانفي المقبل.

ويتمسك غلطة سراي ببقاء أوسيمين معه حتى نهاية عقد الإعارة في جوان المقبل ولن يكون الفريق التركي مرحبا بفكرة رحيل الهداف النيجيري في منتصف الموسم.

وفي سياق متصل نقل موقع "فوتبول إيطاليا" تصريحا لمدرب غلطة سراي أوكان بوروك قال فيه :"أوسيمين يميل إلى البقاء هنا حتى نهاية الموسم" مضيفا "ان اللاعب يرغب في البقاء وأخبرني بذلك منذ البداية .. هناك شرط في عقده يتيح له الرحيل في جانفي لكن الأمر لا يهم لأنه قال أنه سيبقى".

