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مدنين: اقبال هام على حملة تقصي لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم

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Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Novembre 2024 - 22:09 قراءة: 0 د, 54 ث
      
انتظمت اليوم الأحد بحومة السوق بجربة، حملة تحسيسية لتقصي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ببادرة من ودادية أطباء جربة ودار مرضى السكري بجربة وبالاشتراك مع الهلال الأحمر التونسي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري الموافق ليوم 14 نوفمبر من كل سنة.
ومثلت هذه المبادرة التثقيفية التوعوية مناسبة لتوجيه النصائح الوقائية اللازمة وللتعريف بمرض السكري وأعراضه وتاثيراته، وخاصة أمام تفشيه لعدة عوامل منها سوء التغذية وقلة الحركة، وفق الطبيب منجي بن حمودة عن دار السكري.
وأبرز أهمية الوقاية من هذه الامراض المزمنة من سكري أو ضغط الدم، مشيرا إلى تسجيل أن هذه الحملة مكنت من اكتشاف عدة حالات لمصابين لم يتفطنوا الى اصابتهم سواء بالسكري او بضغط الدم، وهو ما يستدعي الانتباه والتقصي المتواصل لسرعة العلاج والمتابعة.
وسيعقب هذا اليوم التحسيسي الذي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين لتقصي السكري وضغط الدم، عملية تقييم ومتابعة لكل الحالات وخاصة المكتشفة حديثا لاصابتها بمرض السكري والتواصل معها لمحاولة دعمها بالعلاج والتوعية والتثقيف.
...

وقال بن حمودة ان "ودادية أطباء جربة ستنطلق في مشروع هام يتمثل في اعداد سجل لمرضى السكري صنف 1 لتعداد عدد الاصابات من أجل مساعدة الدولة على اتخاذ الوسائل العلاجية والوقائية والمادية اللازمة".
بر


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