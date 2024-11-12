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سوسة: الانطلاق في غراسة 5000 شجرة بمحيط مطار النفيضة الحمامات الدولي

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Bookmark article    Publié le Mardi 12 Novembre 2024 - 23:06 قراءة: 0 د, 35 ث
      
احتفلت شركة "تاف تونس" بالتنسيق مع مختلف الاطراف المتداخلة والعاملة بمطار النفيضة الحمامات الدولي، اليوم الثلاثاء، بالعيد الوطنى للشجرة، حيث تم الانطلاق فى تنفيذ برنامج التشجير الخاص بالمطار لهذه السنة، وذلك بغراسة 5000 شتلة من مختلف الاشجار الغابية وشجيرات الزينة على امتداد الطريق الرئيسية فى اتجاه مطار النفيضة الحمامات الدولي.
ويأتي هذا الاحتفال، وفق بلاغ لشركة "تاف تونس" للتاكيد على الأهمية التي توليها الشركة للجانب البيئي والعناية بالمناطق المحيطة بمطاراتها، لاسيما بعد حصول مطار النفيضة الحمامات الدولي هذه السنة على المستوى الرابع (4) "التحول"، من "اعتماد الكربون بالمطارات"(ACA)، وذلك تقديرا لالتزامه بسياسة بيئية فعالة ولجهوده في إدارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي خفض الأثر البيئي وتحقيق حياة أفضل وأنظف مما يجعله بامتياز "مطارالغد المستدام"، وفق ذات البلاغ.


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