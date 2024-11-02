الغرفة التجارية الامريكية العربية الوطنية تختار سفيرة تونس بواشنطن حنان التاجوري "سفيرة السنة "

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اختارت "الغرفة التجارية الامريكية العربية الوطنية" سفيرة تونس لدى الولايات المتحدة الامريكية، حنان التاجوري بالساسي "سفيرة سنة 2024"



وذكرت الغرفة في بلاغ اوردته اول امس الخميس على موقعها بالانترنت ان هذا الاختيار جاء لمساهمة السفيرة البارزة في دفع العلاقات التجارية الامريكية العربية مضيفا ان حفل توزيع الجوائز سينتظم في شهر ديسمبر 2024





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يشار الى انه تم تعيين حنان التاجوري بالساسي سفيرة تونس بواشنطن في اكتوبر 2021 لتكون بذلك أول امرأة تونسية تعين على رأس السفارة التونسية في الولايات المتحدة.



وأفاد ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة التجارية الامريكية العربية الوطنية ان السفيرة التاجوري ساهمت في تعزيز إستقرارالشراكة بين تونس والولايات المتحدة في وقت تشهد منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا تغيرا كبيرا .

واضاف ان السفيرة التونسية عملت جاهدة على شرح التحديات التي تواجهها تونس وبيان الفرص المتاحة، لواضعي السياسات الامريكيين مما ساعد على استقرار العلاقات بين تونس والولايات المتحدة



واعربت السفيرة حنان التاجوري بالساسي عن الشرف الذي نالها لاختيارها سفيرة السنة 2024 من قبل غرفة التجارة الامريكية-العربية الوطنية قائلة "ان هذا التكريم المرموق الذي يمُنح لديبلوماسية تونسية ملتزمة بتعزيز العلاقات التونسية الامريكية، يعكس الشراكة العريقة بين بلدينا وشعبينا” وفق ما ورد في البلاغ



واكدت السفيرة على العزم لمواصلة العمل من أجل "تعزيز العلاقات بين شعبْينا لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهاًرا للجميع معبرة عن شكرها لفريق غرفة التجارة الامريكية العربية الوطنية على دعمهم الثابت في دفع العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والعالم العربي لاسيما مع الجمهورية التونسية



واضاف البلاغ ان السفيرة التاجوري أطلقت مجموعة الصداقة التونسية-الامريكية صلب الكونغرس الامريكي ولعبت دورا رئيسيا في إرساء أول مجموعة للسفراء الفرونكوفونيين وكانت أول رئيسة لها؛ كما نظمت مائدة مستديرة اقتصادية بالشراكة مع غرفة التجارة الامريكية-العربية الوطنية لفائدة كنفدرالية مؤسسات المواطنة (كوناكت) كما نظمت حفل إستقبال لتذوق زيت الزيتون التونسي في الكونغرس الامريكي شهد حضور قادة سياسين ورجال أعمال أمريكييين .



