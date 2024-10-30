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فان نيستلروي يشعر بالفخر لعمله كمدرب مؤقت لمانشستر يونايتد

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Bookmark article    Publié le Mercredi 30 Octobre 2024 - 17:45 قراءة: 1 د, 12 ث
      
قال رود فان نيستلروي إنه حزين لمشاهدة إقالة إريك تن هاغ من تدريب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنقليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين الماضي، لكن مهاجم النادي السابق يشعر بالفخر لتولي منصب المدرب المؤقت طالما كانت هناك حاجة لذلك.
وأقيل المدرب الهولندي تن هاغ يوم الاثنين مع احتلال الفريق المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنقليزي.
وانضم فان نيستلروي (48 عاما) إلى طاقم تن هاغ كمساعد في جويلية وتم تعيينه مدربا مؤقتا يوم الاثنين ليتولى المسؤولية عن مباراة كأس الرابطة اليوم الأربعاء أمام ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد.
وقال الدولي الهولندي السابق لموقع النادي على الإنترنت "أعادني إريك تن هاغ إلى مانشستر يونايتد في الصيف، ورغم أنني لم أكن جزءا من الطاقم التدريبي هنا إلا لبضعة أشهر، فسأظل ممتنا له دائما لمنحي الفرصة، وأشعر بالحزن لرؤيته يرحل.
...

"عندما عدت في الصيف كمساعد لإريك، كان ذلك لأنني أعتقد أن مانشستر يونايتد قادر على العودة إلى المستويات التي عرفتها هنا كلاعب.
"لا زلت أؤمن بهذا، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت والكثير من العمل الجاد.
"حتى على أساس مؤقت، إنه لشرف عظيم أن أتولى إدارة النادي الذي أحبه لأي فترة يُطلب مني القيام بذلك.
"أستطيع أن أعدكم بأنني سأستمر في بذل قصارى جهدي، بأي وسيلة، لمحاولة تحويل دفة أحوالنا".
وبينما كان من المنتظر أن يكون فان نيستلروي أحد المرشحين لشغل المنصب بشكل دائم، ظهر مدرب سبورتنغ روبن أموريم كأبرز المرشحين، حيث أبلغ يونايتد النادي الواقع في لشبونة أمس الثلاثاء أنه مستعد لدفع الشرط الجزائي البالغ 10 ملايين يورو (10.79 مليون دولار).


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