المعهد الفرنسي بتونس يُطلق "مشروع عليسة" لدعم الإبداع وتعزيز المشهد الفني في تونس

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أطلق المعهد الفرنسي بتونس رسميا المشروع الثقافي "عليسة"، وهو صندوق مخصص لدعم الإبداع الفني وموجه للفنانين المقيمين بتونس في قطاعي الفنون البصرية والموسيقى. ويمكن للراغبين في الاستفادة من صندوق "عليسة" تسجيل مشاريعهم على المنصة الالكترونية www.projetelyssa.com



وعقد المعهد الفرنسي بتونس ندوة صحفية مساء يوم الخميس أعلن خلالها مدير المعهد "فابريس روسو" عن إطلاق مشروع "عليسة"، قائلا إن من أهم أهدافه تعزيز المشهد الفني في تونس ودعم الفنانين وفقا لخصوصيات مشاريعهم سواء كانوا في بداية مسيرتهم أو فنانين محترفين.





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وأفاد أن صندوق "عليسة" موجه للفنانين في مجاليْ الفنون البصرية والموسيقى، ويهدف إلى اكتشاف المشاريع المبتكرة والمجددة ودعمها وتشجيع ريادة الأعمال الثقافية في البلاد.



ووفق البرنامج التفصيلي لمشروع "عليسة، سيتم اختيار ثلاثين مشروعا في قطاعيْ الموسيقى والفنون البصرية. وسيحظى الفنانون الذي يقع الاختيار على مشاريعهم من الاستفادة من مرافقة موجهة بحسب طبيعة كل مشروع، وذلك من أجل تدعيم مساراتهم الإبداعية. كما ستحظى المشاريع المختارة بدعم مالي ولوجستي وفقا للاحتياجات الخاصة بكل مشروع.



وتتولى لجنة من المهنيين المتعاونين مع المعهد الفرنسي بتونس، تضم شخصيات بارزة من المشهد الفني التونسي والفرنسي والدولي، مهمة اختيار المشاريع. وتضمّ تركيبة اللجنة فنانين وممثلي مهرجانات ومراكز فنية وأروقة، بالإضافة إلى خبراء ومختصين من القطاع الفني.



وينقسم مشروع "عليسة" إلى ثلاث مراحل أساسية، أوّلها "مرحلة الابتكار" وهي موجّهة للفنانين الناشئين لتطوير مشاريعهم الفنية، ثم تليها "مرحلة الإنتاج" حيث يقوم خلالها الفنانون الناشئون وذو الخبرة بتنفيذ مشاريعهم ضمن إقامات فنية بالشراكة مع مؤسسات متخصصة. أما المرحلة الثالثة فهي "مرحلة العرض" وتُعرض فيها المشاريع في تونس وعلى المستوى الدولي بدعم من شركاء مختصين في برمجة العروض وتوزيع الأعمال الفنية.



وقالت رئيسة مشروع "عليسة" سيماء صمّود إن المرحلة الأولى من قبول الترشحات انطلقت فعليا مساء اليوم الخميس 24 أكتوبر لتتواصل إلى يوم 21 نوفمبر القادم، وهي موجه إلى الفنانين الناشئين أو ممّن هم في بداية مسيرتهم الفنية، على أن يتمّ خلال منتصف شهر ديسمبر 2024 الإعلان عن قائمة المشاريع الفائزة، على أن تتمّ خلال شهريْ جانفي وفيفري 2025 الانطلاق في مرحلة التصور وتوليد الأفكار والتدريبات لتنفيذ المشاريع المختارة.



أما الدعوة الثانية لفتح باب الترشح للاستفادة من صندوق "عليسة"، فهي موجهة للفنانين المحترفين وذوي الخبرة، إذ تنطلق عملية التسجيل على المنصة الالكترونية بداية من شهر مارس 2025، ليتمّ بعد ذلك الإعلان عن الفائزين في شهر ماي تليها مرحلة الإقامة الفنية في شهر جوان. أما الفترة بين جوان وأكتوبر 2025، فهي مخصّصة لعرض وتوزيع الأعمال المختارة.



من جانبها تمحورت كلمة الملحقة الثقافية بالمعهد الفرنسي بتونس "فاني رولون" حول أهداف المشروع. وذكرت من أبرزها دعم الإبداع الفني ودعم الإنتاجات في مجالي الموسيقى والفنون البصرية ومرافقة الفنانين وتقديم الاستشارات الفنية والتدريب والإقامات الفنية، مع ضمان عرض الإنتاجات في تونس وفي الخارج.



وأكدت "رولون" أن مشروع "عليسة" هو نموذجي تجريبي يمتد لعام واحد وهو متاح باللغات الثلاث (الفرنسية، العربية، الإنجليزية) لتسهيل مشاركة الفنانين، دون أن يكون إتقان اللغة الفرنسية معيارا للاختيار.