مصالح الحرس الديواني تحجز خلال أسبوع بضائع ومبالغ مالية مهربة قيمتها الجملية 1،6 مليون دينار

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تمكنت الفرق التابعة لوحدات الحرس الديواني بكل من صفاقس وقفصة ومدنين وسوسة وتونس، في إطار مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني، من حجز كميات هامة من البضائع ومبالغ مالية من الدينارات التونسية المهربة بقيمة جملية قدرت ب 1،67 مليون دينار.



واشارت الديوانة في بلاغ، ان الفرق التابعة للوحدة السادسة بصفاقس حجزت مبالغ مالية وملابس جاهزة وهواتف ذكية بقيمة 550 ألف دينار .





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وتمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد من حجز كمية من الملابس الجاهزة المهربة 115 ألف دينار وعدد من الهواتف الجوالة والأحذية الرياضية بقيمة 95،4 ألف دينار وكمية من المواد والأدوية الفلاحية بقيمة 101،5 ألف دينار.



كما قامت فرقة الحرس الديواني بصفاقس بحجز مبلغ من الدينارات التونسية مخفي داخل سيارة خفيفة حيث قدرت القيمة الجملية للمحجوز ب 115،7ألف دينار.



وتمكنت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة من حجز كمية من الهواتف الذكية بقيمة جملية بلغت 122 ألف دينار.



وفي السياق ذاته حجزت فرقة الحرس الديواني بمدنين التابعة للوحدة الخامسة بمدنين كمية هامة من الملابس الجاهزة بقيمة 281 ألف دينار، وفق البلاغ.



كما قامت فرقتا حيدرة ونفطة التابعتين للوحدة الرابعة للحرس الديواني بقفصة، بحجز كمية من الفواكه الجافة ومن المكملات الغذائية المهربة بقيمة جملية للمحجوز بلغت 160،4 ألف دينار.



وتمكنت مصالح الوحدة الثالثة للحرس الديواني بسوسة، بحجز كمية من الملابس المستعملة تزن 3،7 طنا ومبلغا ماليا من الدينارات التونسية بقيمة تناهز الـ 84 ألف دينار وكمية من العجلات المطاطية مخفية على متن شاحنة. و قدرت القيمة الجملية للمحجوز بـ476 ألف دينار.



كما حجزت فرقتا الحرس الديواني بكل من قرمبالية وتونس التابعتين للوحدة الأولى بتونس، كميات من السجائر والمكملات الغذائية المهربة قيمتها الجملية 206 ألف دينار .