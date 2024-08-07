كانوي 1000م- التونسي غيلان الختالي في المركز الخامس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66b35bc22b5a82.63347010_mephkliqjgnfo.jpg width=100 align=left border=0>

انهى التونسي غيلان الختالي اليوم الاربعاء سباق الكانوي 1000م ضمن منافسات الالعاب الاولمبية التي تتواصل بالعاصمة الفرنسية باريس الى غاية 11 اوت الجاري في المركز الخامس للمجموعة الرابعة حيث قطع المسافة في توقيت قدره 4د و23ث و05 جزء بالمائة.

وسيخوض الختالي ظهر اليوم سباقات الدور ربع النهائي من أجل الإلتحاق بركب المتأهلين للنصف النهائي وذلك بداية من الساعة 13 و40 دق.



وتاهل الى الدور نصف النهائي كل من المولدافي سيرغي تارنوفشي الذي احرز المركز الاول للمجموعة بزمن قدره 3د و49ث و27 والكندي كونور فيتزباتريك الثاني بتوقيت 3د و50ث و79.



...



