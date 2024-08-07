تايكواندو - خليل الجندوبي يلاقي الصربيى ليف كورنييه في ثمن النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66b3292ad3b5d7.38636403_figjlhpeqonkm.jpg width=100 align=left border=0>

افتتحت اليوم منافسات التايكاندو ضمن دورة الالعاب الاولمبية التي يستضيفها القصر الكبير بباريس.

وفاز لاعب التيكواندو الصربي ليف كورنييه على السنغالي بوكار ديوب في الدور الأول لمنافسات وزن -58كغ ضمن الدورة الاولمبية . وسيواجه الصربي ليف كورنييه في ثمن النهائي اليوم التونسي محمد خليل الجندوبي

بداية من الساعة الساعة 09:58 بتوقيت تونس





...



