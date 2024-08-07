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تايكواندو - خليل الجندوبي يلاقي الصربيى ليف كورنييه في ثمن النهائي

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Publié le Mercredi 07 Août 2024 - 08:55 قراءة: 0 د, 16 ث
      
افتتحت اليوم منافسات التايكاندو ضمن دورة الالعاب الاولمبية التي يستضيفها القصر الكبير بباريس.
وفاز لاعب التيكواندو الصربي ليف كورنييه على السنغالي بوكار ديوب في الدور الأول لمنافسات وزن -58كغ ضمن الدورة الاولمبية . وسيواجه الصربي ليف كورنييه في ثمن النهائي اليوم التونسي محمد خليل الجندوبي
بداية من الساعة الساعة 09:58 بتوقيت تونس

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