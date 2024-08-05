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أولمبياد باريس 2024 - الترياتلون: ألمانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط

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Publié le Lundi 05 Août 2024 - 10:10 قراءة: 0 د, 10 ث
      
فازت ألمانيا بالميدالية الذهبية الأولمبية للتتابع المختلط ضمن منافسات الترياتلون في باريس اليوم الاثنين.
وحصلت بريطانيا على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الولايات المتحدة التي احتلت المركز الثالث.


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