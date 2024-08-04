أولمبياد باريس 2024 - ذهبية ورقم قياسي عالمي للولايات المتحدة في سباق سباحة التتابع المختلط

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توجت الولايات المتحدة الأمريكية امس السبت بالميدالية الذهبية للسباحة في سباق التتابع المختلط أربع مرات 100 متر متنوعة، في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، محققة رقما قياسيا عالميا.

وتمكن المنتخب الأمريكي الذي يضم راين مورفي ونيك فينك وغريتشن والش وتوري هاسك من تحطيم الرقم القياسي العالمي بزمن قدره 3 دقائق و37 ثانية و43 جزءا من الثانية، متجاوزا بذلك رقم بريطانيا الذي تحقق في أولمبياد (طوكيو 2020+1) والبالغ 3 دقائق و37 ثانية و58 جزء من الثانية.



وحل المنتخب الصيني المكون من جيايو شو وتشين هايانغ ويوفي جانغ وجونشوان يانغ في المركز الثاني محققا الميدالية الفضية، بزمن قدره 3 دقائق و37 ثانية و55 جزءا من الثانية، فيما حاز المنتخب الأسترالي المكون من كايلي ماكيون وجوشوا يونغ وماتيو تيمبل ومولي أوكالاغان على الميدالية البرونزية بزمن قدره 3 دقائق و38 ثانية و76 جزءا من الثانية.



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وفي سباق السباحة 800 متر حرة، حصدت الأمريكية كايتي ليديكي الميدالية الذهبية بزمن قدره 8 دقائق و11 ثانية و04 أجزاء من الثانية، في حين نالت الأسترالية أريارن تيتموس الميدالية الفضية بزمن قدره 8 دقائق و12 ثانية و29 جزءا من الثانية، وحققت الأمريكية بايج مادن الميدالية البرونزية بزمن قدره 8 دقائق و13 ثانية.

وفي سباق 200 متر سباحة متنوع، حققت الكندية سامر ماكنتوش الميدالية الذهبية بزمن قدره دقيقتين و06 ثوان، و56 جزءا من الثانية لتحطم بذلك الرقم الأولمبي.

وأحرزت الأمريكية كايت دوغلاس الميدالية الفضية بزمن قدره دقيقتين و06 ثوان و92 جزءا من الثانية، فيما نالت الأسترالية كايلي ماكيون الميدالية البرونزية بزمن قدره دقيقتين و08 ثوان و08 أجزاء من الثانية.

وفي سباق 100 متر سباحة فراشة، توج السباح الهنغاري كريستوف ميلاك بالميدالية الذهبية بزمن قدره 49 ثانية و90 جزءا من الثانية، فيما حقق الكندي جوش لييندو الميدالية الفضية بزمن قدره 49 ثانية و99 جزءا من الثانية، ونال مواطنه إيليا كارون الميدالية البرونزية بزمن قدره 50 ثانية و45 جزءا من الثانية.