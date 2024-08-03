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وزارة التربية: قريبا صدور الامر المنظم لانتداب كل المتعاقدين مع الوزارة

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Publié le Samedi 03 Août 2024 - 09:49 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أفادت وزارة التربية اليوم السبت أنه سيصدر قريبا الامر المنظم لانتداب المتعاقدين من جميع الأسلاك بوزارة التربية بمن فيهم الأساتذة والمعلمين، والمرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير.

وأوضحت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم السبت، أن أمر الانتداب سيكون إما دفعة واحدة أو على دفعات، قاطعًا مع سنوات التهميش والظلم والمتاجرة بحقوق المتعاقدين حسب تقديرها.

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وأكدت ان صدور الأمر يأتي إثر سعي مطول من وزيرة التربية لحل جميع مشكلات القطاع وبدعم مطلق من رئيس الجمهورية قيس سعيد معتبرة أن هذا الاجراء سيُعيد للمنظومة التربوية التونسية إشعاعها بين جميع بلدان العالم.

ويأتي إعلان وزارة التربية عن صدور الامر الذي سينظم عمليات انتداب جميع المتعاقدين ساعات قليلة بعد لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرة التربية سلوى العباسي.

وكان رئيس الدولة قد أكد بالمناسبة، ضرورة ايجاد حل نهائي للمعلمين والأساتذة النواب إلى جانب المرشدين التطبيقيين وأعوان المخابر وذلك بالاعتماد على معايير واضحة تضمن حقوقهم وحقوق الناشئة على حد السواء.


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