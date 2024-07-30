وزير السياحة يؤدي زيارة عمل  إلى عدد من الوحدات السياحية ببنزرت

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ادى صباح اليوم وزير السياحة محمد المعز بلحسين زيارة عمل غير معلنة إلى عدد من الوحدات السياحية والفندقية ببنزت.



واطلع وزير السياحة رفقة رئيس المجلس الجهوي للسياحة ووالي بنزرت سمير عبد اللاوي، وعدد من متفقدي السياحة من ولايتي بنزرت وتونس والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة حلمي حسين وثلة من إطارات الوزارة والديوان،خلال معاينة ميدانية ،على سير ظروف العمل بمختلف الفضاءات الفندقية السياحية ،مشددا على اهمية مواصلة العمل على تعزيز الخدمات الموجهة لجميع الحرفاء التونسيين والاجانب على حد السواء ،والرفع من جودتها اكثر فاكثر،من حيث حسن الاستقبال وتنفيذ البروتوكولات المعلنة من قبل الوزارة في هذا الشان ، علاوة على خدمات الغرف والمطعم والصحة العامة .





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كما اكد على مزيد العمل على نظافة المحيط الداخلي والخارجي والمساهمة بفاعلية في المجهود الوطني للنظافة إنطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية لتلك المؤسسات ،علاوة على الحرص على التامين الذاتي للمؤسسات الفندقية والسياحية والالتزام بالضوابط المطلوبة بشان إستغلال مساحات الشواطئ المحيطة بالمؤسسات الفندقية .

ودعا الوزير في ذات السياق جميع القائمين على المنظومة السياحية والفندقية للمساهمة من جانبهم في مزيد تعزيز السياحة الداخلية عبر توفير اسعار تتلائم والقدرة الشرائية للحريف التونسي فرادى وعائلات .