مدنين: الفلاحون ببني خداش يوجهون نداء عاجلا لتدخل وزارة الفلاحة ومداواة اشجار التين من حشرة العنكبوت

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يعمل فلاحو معتمدية بني خداش جاهدا على انقاذ منظومة التين العريقة بهذه المعتمدية، من افة الحشرة المجهرية العنكبوت، التي اجتاحت الاف اشجار التين واصابت 80 بالمائة من غراسات هذه الشجرة المثمرة التي تحتل مكانة هامة بالمنطقة، وتعتبر ركيزة اقتصادها ومصدر دخل الكثيرين، وفق مدير مشروع "غراسة 10 الاف شجرة تين ببني خداش" ورئيس الشركة التعاونية "البركة" حبيب موسى.





واضاف موسى لصحفية "وات" ان هذه الافة تصيب اشجار التين للسنة الثانية على التوالي، وهي تتسبب في تيبس اوراق الاشجار وسقوطها، وتاكل ثمرة التين وتيبسها، وعندما تتسلل الحشرة الى الاغصان يجد الفلاح نفسه مجبرا على قطع الاشجار حفاظا على الجذع، في ظل امكانيات بسيطة للتدخل من رش ادوية .



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واوضح ان حجم الاصابات تتجاوز الامكانيات المحلية وحتى الجهوية وتتجاوز امكانيات الهياكل والفلاح بسبب ارتفاع اسعار الادوية وحاجة الشجرة الى المداومة على رش الادوية في فترات متتالية، قائلا "استوفينا كل المجهودات من تحسيس وتوعية وارشاد ومساعدة في التدخل الميداني ويبقى المطلوب تدخل عاجل لوزارة الفلاحة بثقلها وامكانياتها وتنظيم حملات مداواة على غرار تدخلها لمقاومة حشرة ذباب الزياتين".

ووجه نداء استغاثة لانقاذ منظومة التين الاساسية والعريقة ببني خداش وحمايتها من الاندثار، وذلك بحملات منظمة للمداواة بشكل دقيق وعلمي.

ومن جهتها اصدرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية مدنين بلاغا توضيحيا اكدت فيه تسجيل اصابات متفاوتة بالعنكبوت على اشجار التين للسنة الثانية، ما اثر بشكل كبير على الحالة الخضرية للغراسات والانتاج وخاصة تاثر الاشجار الضعيفة والمهملة.

واشارت المندوبية الى انها انجزت عدة انشطة ارشادية لفائدة الفلاحين لتوجيههم الى ضرورة القيام باشغال العناية والتدخل المبكر بالمداواة الشتوية للوقاية والمداواة العلاجية عند ظهور البؤر الاولى، موضحة ان الاقبال كان محدودا بسبب غياب تقاليد في مداواة التين ولتشتت الغراسات وارتفاع كلفة الدواء وضعف تنظم المنتجين، حسب نص البلاغ.

ولفتت المندوبية الى تسجيل نتائج ايجابية لدى بعض الفلاحين الذين تمكنوا من حماية غراساتهم وتطبيقهم بروتوكول التدخل، مؤكدة انها تواصل وضع الات رش على ذمة الهياكل المهنية الناشطة بالجهة عند برمجة حملات مكافحة جماعية ومنظمة للحشرة.

وذكرت انها وامام اهمية منظومة التين ببني خداش، انجزت دراسة شاملة وسبل تطوير المنظومة، كما ساهمت في تمويل جزئي لعدد من المشاريع في حلقات الانتاج والتجفيف والتحويل والخدمات.