انقطاع توزيع ماء الشرب في كامل معتمدية رادس اليوم الخميس بداية من الساعة 20

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تشهد معتمدية رادس بأكملها، اليوم الخميس، بداية من الساعة الثامنة ليلا، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشراب، وفق بلاغ اصدرته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه



وافادت الشركة ان اضطراب وانقطاع الماء بكامل معتمدية رادس، يعزى الى برمجة مصالحها بإقليم الزهراء أشغال صيانة لإصلاح عطب طرأ، اليوم الخميس على قناة توزيع رئيسية قطر 600 مم على مستوى خزان رادس من ولاية بن عروس.





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وينتظر، وفق المصدر ذاته، استئناف التزويد تدريجيا، غدا الجمعة بداية من الساعة الخامسة صباحا، بعد الانتهاء من الأشغال.



