بلدية تونس تنظم عرضا للموسيقى الكلاسيكية بشارع بورقيبة يوم 21 جوان

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تنظم بلدية تونس يوم الجمعة 21 جوان عرضا فنيا للموسيقى الكلاسيكية بشارع بورقيبة تؤثثة جمعية الموسيقى الكلاسيكية "العازفون المنفردون" (لي صوليست) بقيادة أشرف بالطيبي وشيماء قدادي وأنور العرفاوي.



ويهدف هذا العرض الفني إلى الانفتاح على الجمهور في الهواء الطلق بوسط العاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى حسب ما ورد في بلاغ للبلدية على موقعها الرسمي للتواصل الإجتماعي.

وينطلق الحفل على الساعة السادسة ونصف مساء من يوم الجمعة 21 جوان.