سوسة: مطار النفيضة-الحمامات الدولي يتحصل على المستوى الرابع من اعتماد الكربون بالمطارات

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منح مجلس المطارات الدولي إفريقيا (الاتحاد الدولي للمطارات الإفريقية) المستوى الرابع من "اعتماد الكربون بالمطارات" لسنة 2024 لمطار النفيضة-الحمامات الدولي المستغل من طرف شركة تاف تونس، وذلك تقديرا لجهوده في إدارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



وأوضح، بلاغ صادر عن شركة "تاف تونس"، أن هذا الاعتماد يعد إنجازا هاما يدلّ على تميز مطار النفيضة في المحافظة على بيئته من خلال الاستخدام الفعال للطاقة من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي خفض الأثر البيئي وتحقيق حياة أفضل وأنظف مما يجعله بامتياز "مطار الغد المستدام"، وفق نصّ البلاغ.





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وأكد أن شركة "تاف تونس" واصلت، بعد انضمامها إلى المجلس الدولي للمطارات بإفريقيا سنة 2012، جهودها في احترام المعايير الدولية لحماية البيئة، ما أهّل مطار النفيضة-الحمامات الدولي إلى الحصول على المستوى الأول والثاني والثالث والثالث إيجابي (3+) خلال سنوات 2013 و 2014 و2021 و2023 لاعتماد الكربون بالمطارات.

وقد حصل مطار النفيضة الحمامات الدولي على هذه الاعتمادات باتباعه مجموعة من المبادرات التي تم تنفيذها بكفاءة والمتمثلة بالخصوص في التقييم الشامل للبصمة الكربونية، وفي وضع أهداف طموحة ولكن واقعية لخفض الكربون، الى جانب تنفيذ تدابير لتوفير الطاقة من خلال محطة توليد الطاقة ثلاثية التوليد الموفرة للطاقة، وتشجيع استخدام خيارات النقل منخفضة الانبعاثات، وإشراك الموظفين في أهداف الحد من الكربون.