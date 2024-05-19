الفيلم التونسي المغربي "كواليس" يحصد جائزتين في المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة

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تحصل الفيلم التونسي المغربي "كواليس" لعفاف بن محمود (تونس) وخليل بن كيران (المغرب) على جائزتين وهما التنويه الخاص للجنة تحكيم "جائزة دون كيشوت" وجائزة "ايدريسا اودراوڨو" لافضل إخراج، خلال مشاركته بالمهرجان الدولي للسينما الافريقية بخريبكة (المغرب) في دورته الـ24 التي انتظمت من 11 إلى 18 ماي الجاري.



وقد تم في دورة هذا العام للمهرجان عرض 13 فيلما طويلا في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، و14 فيلما قصيرا ضمن المسابقة الخاصة بهذا الصنف، مع مشاركة أكثر من 300 سينمائي، من دول عربية وإفريقية.





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وتوج الفيلم الرواندي "العروس" للمخرجة مريم بيرارا ، بالجائزة الكبرى للمهرجان "أوسمان صامبان"، كما تحصل على جائزة النقد السينمائي.



وفاز بجائزة أحسن دور رجالي أمادو ديوب، عن دوره في فيلم "كبش سادا" لمخرجه السنغالي باب بونام لوبي. أما جائزة أحسن دور نسائي فكانت من نصيب ستيفاني توم عن دورها في فيلم "حينما تتكسر السدود" لمخرجه ميسين دوريك تين من الكاميرون.



وآلت جائزة لجنة التحكيم "دون كيشوت"، لفيلم "صمت الكمنجات" للمخرج سعد الشرايبي.