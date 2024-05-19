اندونيسيا تعرب عن الاستعداد لتطوير التعاون مع تونس في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس

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أبدت اندونيسيا ترحيبا برغبة تونس في تطوير التعاون في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس، وذلك خلال زيارة اداها وزير الفلاحة، عبد المنعم بلعاتي، الى مركز الوكالة الاندونيسية للرصد الجوي وعلوم المناخ والجيوفيزياء، الاحد.





واطلع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، الذي يشارك في اشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للمياه، المنعقدة، بجزيرة بالي الإندونيسية، يومي 19 و20 ماي 2024، على التجربة الإندونيسية في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس والتقنيات التي تم تطويرها في هذا المجال.



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وقد اعرب الجانب الاندونيسي، عن الاستعداد التام للشروع في وضع برنامج للتعاون بين البلدين، لاسيما تبادل الخبرات والتكوين والتعرف على آخر التكنولوجيات ونقلها إلى تونس.



واتفق الجانبان التونسي والإندونيسي، على مواصلة التنسيق والشروع في القيام بالاتصالات اللازمة من أجل تركيز تعاون مثمر بين البلدين في هذا المجال الواعد والهام.



وتندرج هذه الزيارة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في اطار المساعي التي تبذلها تونس والرامية الى إيجاد سبل مستحدثة لتعزيز موارد تونس المائية والاطلاع على أحدث الأساليب والتكنولوجيات التي تم تطويرها خاصة في مجال الاستمطار، وتبادل الأساليب الفضلى وأحسن التجارب عالميا في هذا الميدان.