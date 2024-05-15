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قطر تستضيف النسخ الثلاث من بطولة كأس العرب لسنوات 2025 و2029 و2033

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Publié le Mercredi 15 Mai 2024 - 14:17 قراءة: 0 د, 31 ث
      
وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الاربعاء على طلب قطر استضافة النسخ الثلاث المقبلة من بطولة كأس العرب في الأعوام 2025 و2029 و2033.
وأكد المجلس في بيان له أنه تقرر أن تقام النسخ الثلاث المقبلة من هذه التظاهرة في شهر ديسمبر من سنوات 2025 و2029 و2033.
وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد أعلن عن رغبته باستضافة الحدث تحت مظلة الفيفا والاتحاد العربي، وذلك لحاجة المنطقة العربية لمثل هذه البطولات.
وأعلن الاتحاد الدولي في وقت سابق عن استضافة قطر لخمس نسخ من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما، ابتداء من عام 2025 وحتى 2029، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ اللعبة.


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