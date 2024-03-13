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مختصة في أمراض الشيخوخة تنصح بصيام كبار السن ممن لا يعانون من أمراض مزمنة تمنعهم من ذلك

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Publié le Mercredi 13 Mars 2024 - 12:29 قراءة: 0 د, 46 ث
      
نصحت المختصة في أمراض الشيخوخة، عفاف الهمامي، اليوم الأربعاء، بصيام كبار السن الذين لا يعانون من أمراض مزمنة تمنعهم من ذلك طيلة شهر رمضان، لما للصيام من فوائد كثيرة على صحة الجسم خلافا لما يعتقده البعض بأنه منهك لهم.
 
وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الصيام يحسّن صحة القلب والأوعية الدموية بالنسبة لكبار السن ويخفّض من مستويات السكر والدهون في الدم وبالتالي يساهم في الحماية من الإصابة بأمراض القلب والشرايين وضغط الدم وتصلب الشرايين.
 
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كما يساعد الصيام ، حسب محدثة (وات)، بالنسبة لكبار السن من تحسين وظائف المناعة من خلال انتاج مزيد من الأجسام المضادة التي تقي من الالتهابات والأمراض، فضلا عن تحسن وظائف الجهاز الهضمي وتخلص الجسم من السموم ويساهم الكبد في انتاج السكر من الجسم وينتج مزيدا من الطاقة.
 
وذكرت أن الصيام يسهم أيضا في تحسين الذاكرة والتركيز وصحة الدماغ وتحسين جودة النوم، مؤكدة ضروة استشارة الطبيب المباشر لأصحاب الامراض المزمنة واعتماد نظام غذائي غني بالألياف والخضروات والبروتينات وشرب الكميات اللازمة من الماء.


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