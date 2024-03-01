ديوان مساكن اعوان وزارة التربية يشرع في إنجاز جرد لرصيده العقاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65e1f43d9a0320.37411525_omeinkhlfjqgp.jpg width=100 align=left border=0>

شرع ديوان مساكن اعوان وزارة التربية في إنجاز جرد لرصيده العقاري في جميع الجهات بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية بغاية ضبط قائمة المساكن ومستغليها، وفق ما أفاد به المدير العام للديوان جمال العبعاب.



وقال العبعاب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، انه تم احصاء 2000 مسكن حاليا في قاعدة معطيات تحتوي بيانات المستغلين والعقارات، مشيرا، إلى ان الإدارة المركزية للديوان تقوم بإنجاز هذا المسح بالتعاون مع مكلفين بمتابعة مساكن اعوان الوزارة من المندوبيات الجهوية للتربية.





...



وذكر ان التقديرات تفيد بان عدد المساكن الراجعة بالنظر الى الديوان يناهز 5 آلاف مسكن لكن يمكن أن يفضي المسح إلى ضبط عدد يقرب أو يزيد عنه ، مؤكدا ، ان الهدف من المسح يتمثل في رقمنة كل العقارات وجرد وضعيتها العقارية وتسوية الإشكاليات التي تواجه بعض المساكن من خلال إعادة تأهيلها وعرضها على ذمة الراغبين في السكن من بين موظفي وزارة التربية.



ولفت إلى ان ديوان مساكن اعوان وزارة التربية كان احدث منذ سنة 1982 بتمويل من الدولة ويستغل غالبية رصيده العقاري ، كما ينجز الاقتناءات من الأراضي عبر طلبات العروض العمومية.



وأعلن في سياق آخر ، ان الديوان أطلق مشروعا لحماية العقارات من التقادم والاهتراء وذلك ضمن برنامج يستهدف البنايات والمساكن غير المرغوب السكن فيها موضحا ، أن جزء من هذه المساكن أنشئ لأول مرة في مناطق بعيدة عن المدن لكن ساهم التوسع العمراني في فك العزلة عنها لتصبح بمناطق حضرية ثم تقادمت لتصبح في حاجة إلى الصيانة .



واعتبر أن تأهيل البنية التحتية للبنايات القديمة لمساكن الديوان سيمكن من إعادة توظيف جزء مهم من رصيده العقاري،مبينا ، أن الديوان يوفر مجمعات سكنية للمعلمين والأساتذة بغاية ضمان الاستقرار المدرسي .