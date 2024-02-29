بن عروس: تقدم عملية بذر المساحات المخصّصة للأعلاف بأكثر من 73 بالمائة

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بلغت نسبة تقدم عمليات البذر في المساحات المخصصة لزراعة الأعلاف بولاية بن عروس خلال الموسم الفلاحي 2023- 2024، أكثر من 73 بالمائة وذلك منذ انطلاقة عملية البذر والى نهاية شهر جانفي المنقضي.



وقدّرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، في آخر تقرير صادر عنها، المساحات الفلاحية المبرمجة لزراعة الأعلاف بنحو 6570 هكتارا ، استكملت عمليات البذر فيها على مساحة 4620 هكتارا.

وتشهد المساحات المخصّصة للأعلاف في جهة بن عروس تطوّرا ملحوظا من سنة إلى أخرى، حيث تطوّرت المساحات المخصّصة لهذا النوع من الزراعات من 5000 هكتار سنة 2018 إلى قرابة 7000 هكتارا خلال الموسم الفلاحي 2022-2023.



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وتمتد زراعة الأعلاف بشكل عام على مساحات شاسعة في ولاية بن عروس خاصة بمنطقة المحمدية، اكبر منتج للأعلاف في الجمهورية، وبمساحات اقل بكل من فوشانة ومرناق والخليدية، حيث تمثل هذه الزراعات موردا هاما للفلاحين بهذه المناطق ولتجار الأعلاف الذين يقومون بتوزيع هذه المادة على كامل تراب الجمهورية.

وتغلب المساحات البعلية على إجمالي المساحات المخصصة للأعلاف بالجهة، حيث تقدر هذه المساحات المبرمجة بـ6500 هكتار، بينما تنحصر المساحات المروية لهذا النشاط في حدود الـ 30 هكتارا.

جدير بالذكر أن المساحات المخصّصة للأعلاف بولاية بن عروس تتوزع على الأعلاف الخريفية المتمثلة في زراعات السيلاج والقرط والأعلاف والخضراء، وعلى الأعلاف الصيفية المرتبطة ببعض زراعات البقول على غرار الدرع العلفي، والذرة العلفية، إلى جانب الأعلاف الربيعية المتأتية من زراعات البقول الجافة والزراعات الصناعية.