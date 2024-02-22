بطولة النخبة لكرة اليد - دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي الاربعاء المقبل

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد ان دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي سيقام يوم الاربعاء القادم بداية من الساعة الخامسة مساء فيما ستجرى بقية مقابلات الجولة الثانية والعشرين لبطولة النخبة بعد غد السبت انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية والعشرين:



السبت 24 فيفري



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شبيبة الشيحية - سبورتينغ المكنين

النادي الهلالي - سبورتينغ المكنين

النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت

نادي كرة اليد بجمال - اتحاد منزل تميم

بعث بني خيار - مكارم المهدية



الاربعاء 28 فيفري

الترجي الرياضي - النادي الافريقي