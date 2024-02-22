Babnet

بطولة النخبة لكرة اليد - دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي الاربعاء المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65060fdc825ce9.82635413_limhqjgeknpfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 22 Février 2024 - 18:55 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد ان دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي سيقام يوم الاربعاء القادم بداية من الساعة الخامسة مساء فيما ستجرى بقية مقابلات الجولة الثانية والعشرين لبطولة النخبة بعد غد السبت انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.
وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية والعشرين:

السبت 24 فيفري
...

شبيبة الشيحية - سبورتينغ المكنين
النادي الهلالي - سبورتينغ المكنين
النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت
نادي كرة اليد بجمال - اتحاد منزل تميم
بعث بني خيار - مكارم المهدية

الاربعاء 28 فيفري
الترجي الرياضي - النادي الافريقي


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282707


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 19:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*