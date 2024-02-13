مدنين: توقف دروس التربية البدنية بالمعهد الثانوي اجيم جربة وتخوفات من حرمان تلاميذ البكالوريا من حقهم في اجتياز هذه المادة

توقفت حصص التربية البدنية بقرار صادر عن المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين بالمعهد الثانوي اجيم جربة، بسبب وضعية الفضاء الرياضي بالمعهد الذي لا تتوفر فيه شروط السلامة سواء للتلاميذ او المدرسين، بسبب الاضرار التى ما خلفتها اشغال التهيئة والصيانة بالمعهد دون ان يلتزم المقاول باتمامها وتهيئة الفضاء الرياضي .





وحسب احد مدرسي مادة التربية البدنية بالمعهد رضوان الجويلي، فان اتخاذ هذا القرار لكامل الثلاثي الثاني، سيحرم تلاميذ البكالوريا من حقهم في اجتياز اختبار بكالوريا، مادة التربية البدنية، ومنها حرمانهم من التوجه الى عدد من الشعب تفرض وجوبا مادة الرياضة، مطالبا الجهات المسؤولة وخاصة المندوبية الجهوية للتربية ومنها وزارة التربية بالتدخل العاجل لتهيئة الفضاء الرياضي بالمعهد وتوفير كل شروط السلامة للتلاميذ والمدرسين.



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وتعتبر وضعية الفضاء الرياضي بالمعهد غير مناسبة لممارسة اي نشاط، بسبب تراكم فواضل البناء واستغلال الفضاء لوضع مختلف المعدات الثقيلة ومواد البناء طيلة فترة اشغال التهيئة والصيانة للمعهد، وذلك دون التعهد بجعل الفضاء ملائما للاستغلال.

وكان المندوب الجهوي للشباب والرياضة بمدنين لسعد العمامي بين في تصريح سابق لصحفية "وات" انه تم منح مهلة لمندوبية التربية للقيام بالتدخلات المناسبة حتى يكون الفضاء مناسبا ودون مخاطر على التلاميذ والمدرسين، الا ان الفضاء بقي على حاله، لذلك تم اتخاذ قرار ايقاف مادة التربية البدنية بالمعهد، والدعوة الى استغلال الفضاء الرياضي البلدي او اقرب فضاء رياضي باحدى المؤسسات التربوية كحل مؤقت الى حين ان يصبح الفضاء الرياضي بالمعهد ملائما وتتوفر فيه شروط السلامة، واوضح ان تهيئة وصيانة فضاءات الدروس والوسائل البيداغوجية من مشمولات وزارة التربية، بما في ذلك مادة التربية البدنية باعتبارها مادة تدرس مثل بقية المواد.

ومن جهته افاد المندوب الجهوي للتربية بمدنين كمال بالزاوية انه قام بالتنسيق مع المدير الجهوي للتجهيز بمدنين للتدخل العاجل بالفضاء الرياضي بمعهد اجيم من خلال تمكين الادارة الجهوية للتجهيز من الاليات الضرورية للتدخل، مع توفير مندوبية التربية الاتربة اللازمة لتهيئة الملاعب الرياضية.

ومن جهتها تواصل ادارة المعهد ويواصل مدرسو مادة التربية البدنية، البحث عن حلول حتى لا يحرم تلاميذ البكالوريا بالخصوص من حقهم في اجتياز امتحان بكالوريا رياضة، وذلك بالتواصل مع الاولياء ومكونات المجتمع المدني للقيام بالتدخلات العاجلة بالفضاء الرياضي.

وقال الاولياء ان معهد اجيم يفتقر لاي نشاط ثقافي والى عدة مواد ضرورية للتلميذ كالمسرح والموسيقى والرسم، مشيرين الى تراجع نتائجه في السنوات الاخيرة ما يطرح ضرورة النظر في هذه الوضعية وتنشيط الحياة الثقافية بالمؤسسة وادراج مثل هذه المواد المهمة في تنمية مدارك التلميذ وتحفيزه، وفق تعبيرهم لصحفية "وات".