نقابة الصحفيين تنعى الإذاعي والرئيس المدير العام السابق لمؤسسة الإذاعة التونسية ،المولدي الهمامي

نعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ببالغ الحسرة والاسى، الصحفي والإذاعي القديرالمولدي الهمامي الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة الإذاعة التونسية الذي وافته المنية اليوم الاثنين .



واشارت النقابة في بلاغ اصدرته اليوم ان الفقيد المولدي الهمامي عمل بقسم الأخبار بالإذاعة الوطنية وشغل عدة مناصب من بينها منصب الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية سنة 2010.

واعربت النقابة عن تعازيها الحارة في هذا المصاب الجلل الى أسرة الفقيد وذويه وزملائه



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