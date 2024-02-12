Babnet

نقابة الصحفيين تنعى الإذاعي والرئيس المدير العام السابق لمؤسسة الإذاعة التونسية ،المولدي الهمامي

Publié le Lundi 12 Février 2024 - 12:20 قراءة: 0 د, 21 ث
      
نعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ببالغ الحسرة والاسى، الصحفي والإذاعي القديرالمولدي الهمامي الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة الإذاعة التونسية الذي وافته المنية اليوم الاثنين .

واشارت النقابة في بلاغ اصدرته اليوم ان الفقيد المولدي الهمامي عمل بقسم الأخبار بالإذاعة الوطنية وشغل عدة مناصب من بينها منصب الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية سنة 2010.
واعربت النقابة عن تعازيها الحارة في هذا المصاب الجلل الى أسرة الفقيد وذويه وزملائه
...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282022


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 12:29 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*