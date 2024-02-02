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رئيس الحكومة يتحادث هاتفيا مع الوزير الأول الفرنسي

Publié le Vendredi 02 Février 2024 - 16:04 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أجرى رئيس الحكومة أحمد الحشاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الوزير الأول الفرنسي غابريال أتال.

واتفق الطرفان، خلال المكالمة الهاتفية، على مزيد تدعيم العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، والأواصر القائمة بين تونس والاتحاد الاوروبي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

...

كما تطرق الطرفان، الى الوضع الجيو-سياسي العالمي، والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، واتفقا على اجراء لقاء في أقرب الآجال، لمزيد التشاور والتنسيق بشـأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.

يشار الى أنه تم تعيين أتال في منصبه في مطلع جانفي الماضي.


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