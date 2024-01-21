كاس امم افريقيا لكرة اليد 2024 - فوز غينيا على الكونغو "برازافيل " 25-22

فاز منتخب غينيا على الكونغو برازافيل بنتيجة 25-22 (المجموعة الثانية) في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة افريقيا التي تستضيفها مصر 27 من الشهر الجاري.ورفع منتخب غينيا رصيده الى 4 نقاط وسيستفيذ من هزيمة متوقعة للكامرون امام مصر ليتاهل الى جانب منتخب البلد المنظم الى ربع النهائي



وستدور لاحقا مباراة مصر والكامرون لحساب المجموعة الثانية.وسيكون منتخب مصر مرشحا للفوز في مباراته الثالثة وهو سيضعه على الاغلب في مواجهة منتخب انغولا اذا انهى الدور الاول ثانيا في المجموعة الرابعة.

وفي حال فوز منتخب مصر على نظيره الكامرون وهو الامر المرجح منطقيا فان منتخب غينيا سينهى الدور الاول في المركز الثاني لمجموعته الثانية وراء مصر وهو ما سيضعه في مواجهة المنتخب الاول في المجموعة الرابعة والذي سيكون منطقيا المنتخب التونسي.



...





ومن جهة اخرى تفوق منتخب ليبيا على الغابون بنتيجة 25-24 . في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة افريقيا ( المجوعة الثالثة).

وسيتبارى منتخبا الجزائر والمغرب لاحقا اليوم من اجل صدارة المجموعة الثالثة .

وفاز منتخب نيجيريا على نظيره الكيني 33-23 (المجموعة الرابعة)

في ثالث جولات الدور الاول لبطولة امم افريقيا ( المجموعة الرابعة) . وتدور لاحقا اليوم مباراة تونس وانغولا لحساب نفس المجموعة.وسيكون رهانها صدارة المجموعة.



تفوق منتخب رواندا اليوم على زامبيا بنتيجة 26-25 في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة افريقيا (المجموعة الاولى) .ويتبارى لاحقا لحساب نفس المجموعة منتخبا الراس الاخضر وكونغو الديمقراطية