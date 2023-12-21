رئيس الحكومة أحمد الحشاني يشرف على اجتماع اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء واقرار إجراءات للتسريع في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

أقرت اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء، خلال اجتماعها اليوم الخميس، بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، بقصر الحكومة بالقصبة، عددا من الاجراءات للتسريع في إنجاز جملة من المشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة التي ستنطلق أشغالها ابتداء من سنة 2024 على أن تدخل حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2025 .



وتم خلال هذه الجلسة، النظر في تقدم مفاوضات طلب العروض لإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1700 ميغاوات في إطار نظام اللزمات، وفق ما نشرته، رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك.





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كما اطلع رئيس الحكومة، على مدى تقدم إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات. وتفوق كلفة استثمار هذه المشاريع حوالي 6 مليار دينار موزعة على العديد من الجهات الداخلية.



وشدد رئيس الحكومة على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع وتذليل الصعوبات التي تعترض إنجازها، نظرا لانعكاساتها الإيجابية على الإقتصاد ومساهمتها في التقليص من العجز الطاقي وتأثيراته على ميزانية الدولة مشيرا الى أن هذه المشاريع ستمكن من التخفيض من كلفة إنتاج الكهرباء، بالإضافة الى مساهمتها في تحقيق التنمية الجهوية، وإحداث مواطن الشغل والحد من الإنبعاثات الغازية.