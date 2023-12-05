Babnet

المنصف مشارك مدربا جديدا للترجي الجرجيسي

Publié le Mardi 05 Decembre 2023 - 08:50 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اتفقت الهيئة المديرة للترجي الجرجيسي مع ابن النادي المنصف مشارك على تولي مهمة المدرب الأول لفريق اكابر كرة القدم.

وياتي التعاقد مع المنصف مشارك بعد اعلان القطيعة مع المدرب نوفل شبيل اثر التعادل نهاية الاسبوع الماضي خارج ارضه مع امل الرقبة بلا اهداف.

...

ويحتل الترجي الجرجيسي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم برصيد 17 نقطة على بعد ثلاث نقاط من هلال الشابة المتصدر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 278242


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*