المنصف مشارك مدربا جديدا للترجي الجرجيسي

اتفقت الهيئة المديرة للترجي الجرجيسي مع ابن النادي المنصف مشارك على تولي مهمة المدرب الأول لفريق اكابر كرة القدم.



وياتي التعاقد مع المنصف مشارك بعد اعلان القطيعة مع المدرب نوفل شبيل اثر التعادل نهاية الاسبوع الماضي خارج ارضه مع امل الرقبة بلا اهداف.





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ويحتل الترجي الجرجيسي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم برصيد 17 نقطة على بعد ثلاث نقاط من هلال الشابة المتصدر.