وزير الخارجية يلتقي في لندن، بعدد هامّ من أفراد الجالية التونسية المقيمة في المملكة المتحدة

اجتمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، في لندن، بعدد هامّ من أفراد الجالية التونسية المقيمة في المملكة المتحدة، من ممثلي جمعيات ومهنيين وكفاءات وأكاديميين وباحثين ورجال أعمال وطلبة.



وكان للوزير بالمناسبة، حوار بنّاء وودي مع الحاضرين، تم خلاله بالخصوص التأكيد على الدور المحوري والفاعل لأبناء الجالية التونسية، من مختلف المجالات والأطياف، في تمثيل تونس والمساهمة في مزيد إشعاع صورتها والذود عن مصالحها في بلد الاعتماد، وفق ما جاء بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الجمعة.





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كما شدّد الوزير خلال هذا اللقاء على أهمية دور بنات تونس وأبنائها في الخارج في دعم المجهود التنموي الوطني ودفع عجلة الاقتصاد سواء من خلال الاستثمار في وطنهم الأم أو التحويلات الهامة من العملة الصعبة إلى بلادنا.



وأعرب في نفس الإطار، عن التطلع إلى مزيد عمل أفراد الجالية التونسية على التشبيك في ما بينهم وتوحيد جهودهم، بما يمكن من مزيد تعزيز مساهمتهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.



وأكد على أن كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج حريصة على إيلاء الاهتمام والعناية والإحاطة اللازمة بأبناء الجالية والانصات لمشاغلهم، مذكرا بأن رئيس الجمهورية ما انفك يؤكد على ذلك في كل المناسبات.



ويأتي هذا اللقاء في اطار زيارة عمل أداها وزير الشّؤون الخارجيّة إلى لندن أمس الخميس، بدعوة من نظيره البريطاني "جيمس كليفرلي"، لترؤس أشغال الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسي البريطاني.

