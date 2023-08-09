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الهلال السعودي يرفع عرضه إلي 170 مليون يورو لضم أوسيمين

Publié le Mercredi 09 Août 2023 - 19:41 قراءة: 0 د, 48 ث
      
رفع نادي الهلال السعودي عرضه لضم النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية الى 170 يورو.

واوضحت صحيفية " كوريري كيللو سبورت" ان الهلال السعودي تقدم بعرضين لضم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الأول بلغ 120 مليون يورو والثاني قيمته 140 مليون يورو قبل ان يقرر مسؤولي الفريق السعودي رفع هذا العرض الى 170 مليون يورو لحسم الصفقة خلال الصيف الحالي.

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أضافت الصحيفة إن الهلال السعودي يسعي لإغراء النيجيري فيكتور أوسيمين بالحصول على راتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو من أجل تسهيل مهمة إنتقاله إلي الزعيم الأسيوي.
وأكملت ان إدارة نابولي لا تفكر في بيع فيكتور أوسيمين خاصة بعد الجلسة التي جمعت وكيله كاليندا بأوريليو دي لورينتيس رئيس النادي لمناقشة تجديد عقده"موضحة" ان أوسيمين يتطلع للإستمرار داخل صفوف نابولي لكن قد يتغير مستقبله في غضون الأيام القليلة المقبلة بسبب العروض الكبيرة التي يتلقاها من قبل الهلال السعودي".
ويرتبط الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين صاحب الـ 24 عاما بعقد مع نابولي الإيطالي ينتهي في جوان 2025.



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