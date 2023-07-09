المنستير: الإعلان عن نتائج المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية

أسدل الستار مساء اليوم بدار الثقافة بالبقالطة على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير الذي نظمته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية يومي 8 و9 جويلية الجاري.

وقد تم الإعلان عن نتائج المسابقات والتي تتمثل بالخصوصل في فوز ستة أعمال مسرحية بجائزة أحسن عمل وذلك وفق ما أفاد به مكتب "وات" بالمنستير المندوب الجهوي للشؤون الثقافية شكري التليلي.

وستمثل هذه الأعمال الجهة في المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية بالمهدية في حين ستحتضن المنستير نهاية ديسمبر المقبل المهرجان الوطني لهذه المسابقة في عدّة فضاءات بالجهة حسب شكري التليلي.

وقد توجت بجائزة أحسن عمل في مسابقة عروض الأعمال الجماعية للأطفال مسرحية "القبو العجيب" لدار الشباب بسيدي عامر، وفازت بجائزة المسابقة المتصلة بعروض مسرح الشارع مسرحية "قيرة" للمركب الثقافي بالمنستير، وفي مسابقة عروض مسرح العرائس مسرحية "المهرج الحزين" لدار الثقافة ببني حسّان.



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وآلت جائزة أحسن عمل في مسابقة عروض الأداء الفردي إلى مسرحية "طوفان" للمركب الثقافي بالمنستير، ومسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول إلى مسرحية "أهل المخابئ" لدار الثقافة بلمطة.

وأوصت لجنة التقييم للمهرجان التي ضمت المسرحيين سفيان شبيل وخالد شنان وحميدة الممي باعتماد نصوص من المدونة المسرحية الوطنية والعالمية، ومزيد العناية بالمتممات الركحية أي السينوغرافيا بصفة عامة، والاشتغال أكثر على إدارة الممثل، والانتباه إلى الأخطاء اللغوية عند أداء المسرحية باللغة العربية الفصحى، والابتعاد عن الاسقاطات الفكرية أو الايديولوجية أو الفنية للمؤطر .

كما دعت اللجنة إلى مراجعة التوقيت الزمني لتنظيم هذا المهرجان.