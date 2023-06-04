حيدرة من ولاية القصرين تسجل أعلى كمية من الأمطار في حدود 26 مم خلال 24 ساعة الأخيرة

شهدت مدينة حيدرة، من ولاية القصرين، خلال الساعات ال24 الأخيرة، نزول أكبر كمية من الأمطار، بلغت 26 مليمترا (مم)، فيما تهاطلت بكميات أقل في كل من تالة (5 مم) وحاسي الفريد (1 مم) والقصرين (1 مم)، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الأحد.



وأشار معهد الرصد الجوي إلى تسجيل كميات متفاوتة من التساقطات المطرية، في ثلاث ولايات أخرى من الجمهورية، خلال الفترة المذكورة، كانت أهمها في مدينة ماطر من ولاية بنزرت التي استأثرت بحوالي 12 مم منها.





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وتراوحت الأمطار المسجلة في ولاية الكاف بين 4 و1 مم وقد تم تسجيل 2 مم في الكاف المدينة.



وكانت التساقطات المطرية ضعيفة في كل من سد بربرة وبلطة/بوعوان وغار الدماء وعين دراهم من ولاية جندوبة ولم تتجاوز 1 مم.



