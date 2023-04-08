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"توننداكس" يسجل ارتفاعا بنسبة 04ر1 بالمائة خلال شهر مارس

Publié le Samedi 08 Avril 2023 - 11:16 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أقفل مؤشر "توناندكس" شهر مارس عند النقطة 8128,74، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1,04% بعد أن سجّل تراجعا بنسبة 2,81% خلال شهر فيفري.
ومنذ بداية السنة، بلغت أرباحه 0,24% مقابل ارتفاع بنسبة 0,88% خلال نفس الفترة من سنة 2022، حسب التقرير الشهري لنشاط التداول ببورصة تونس
وقد شهد مؤشر توناندكس 20 نفس المنحى، حيث ارتفع خلال شهر مارس بنسبة 0,33 % إثرتراجع بنسبة 3,20% خلال الشهر الفارط، ليقفل عند النقطة 3580,75.
وتتقلص خسائره منذ بداية السنة إلى مستوى 0,32% مقابل ارتفاع بنسبة 1,32% خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ومن جهة أخرى، فقد بلغ حجم التداول بتسعيرة البورصة 129مليون دينارا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 27% مقارنة بالمستوى الذي بلغه خلال الشهر الفارط، وليصـبح المعــدل اليومي لحــجـم التداول في مستوى5,6 مليون دينارا مقابل5,1 مليون دينار خلال شهر فيفري و6,3 مليون دينار خلال سنة 2023.
وعلى مستوى الأداء الشهري لأسهم الشركات المدرجة، فقد ارتفعت أسهم 28 شركة في حين تراجعت أسهم45 شركة.





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