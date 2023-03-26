المدرب التونسي المنصف مشارك يقود فريق الترجي السعودي الى الصعود الى الدرجة الاولى

قاد المدرب التونسي المنصف مشارك فريق الترجي السعودي الى الصعود الى بطولة الدرجة الاولى في السعودية.



ويذكر ان المنصف مشارك الذي سبق له تدريب الترجي الجرجيسي وعدة فرق سعودية اخرى يساعده في تدريب فريق مدينة القطيف نادي الترجي السعودي مواطنوه محمد الميلادي و مدرب الحراس محرز حسني و المعد البدني أيمن بودبوس



