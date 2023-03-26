المدرب التونسي المنصف مشارك يقود فريق الترجي السعودي الى الصعود الى الدرجة الاولى

Publié le Dimanche 26 Mars 2023 - 15:14 قراءة: 0 د, 16 ث
      
قاد المدرب التونسي المنصف مشارك فريق الترجي السعودي الى الصعود الى بطولة الدرجة الاولى في السعودية.

ويذكر ان المنصف مشارك الذي سبق له تدريب الترجي الجرجيسي وعدة فرق سعودية اخرى يساعده في تدريب فريق مدينة القطيف نادي الترجي السعودي مواطنوه محمد الميلادي و مدرب الحراس محرز حسني و المعد البدني أيمن بودبوس

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263931



En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 26 مارس 2023 | 4 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:05 18:38 15:55 12:32 06:15 04:47
Babnet
26°
 Babnet27° Babnet % 34 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1222°-1320°-1023°-827°-11
  • Avoirs en devises
    22043,7

  • (24 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34433 DT        1$ =3,07614 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 mars)   442,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    