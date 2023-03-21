هالاند يغيب عن مباراتين للنرويج في تصفيات أوروبا بسبب الإصابة

Publié le Mardi 21 Mars 2023 - 14:28 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم اليوم الثلاثاء غياب المهاجم إرلينج هالاند عن مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا 2024 أمام إسبانيا وجورجيا بسبب إصابة في الفخذ.

وأصيب هالاند خلال فوز مانشستر سيتي 6-صفر على بيرنلي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، حيث أحرز ثلاثة أهداف.
ويعيش هالاند، الذي سجل 21 هدفا في 23 مباراة مع النرويج، حالة تألق هذا الموسم وأحرز 42 هدفا مع سيتي في كل المسابقات منذ انتقاله من بروسيا دورتموند في يونيو حزيران.
وقال أولا ساند طبيب منتخب النرويج "بعد الخضوع لفحوص أمس، بات من الواضح أنه لن يشارك في المباراتين أمام إسبانيا وجورجيا. من الأفضل أن يتابع حالته الصحية مع ناديه".
وتلعب النرويج في المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية مع قبرص وجورجيا وأسكتلندا وإسبانيا. وستلعب في ملقة يوم السبت قبل السفر لمواجهة جورجيا يوم الثلاثاء.
وقال ستيل سولباكن مدرب النرويج "تعامل إرلينج بصعوبة مع الأمر عندما أدرك أنه لن يلعب مع الفريق. لحسن الحظ لا تزال هناك ثقة ومواهب ووحدة في التشكيلة لحصد النقاط في المباراتين المقبلتين".

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