عتيد تسجل ارتفاعا في عدد المخالفات ، مع إقبال ضعيف للناخبين

أكد نائب رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، مهدي بن هيبة، اليوم الأحد، أنه تم رصد عدد من المخالفات والاخلالات، متفاوتة الخطورة، على غرار شبهة شراء أصوات من قبل أحد المترشحين بمحيط مركز الاقتراع ابن خلدون بنابل المدينة، واعلام قوات الأمن، وشبهة توزيع أموال لفائدة أحد المترشّحين بدائرة قفصة الجنوبية تم إثرها إيقاف 3 أنفار من قبل الأمن.



وتميّزت العمليّة ، وفق بن هيبة، في ندوة صحفية انتظمت مساء اليوم الأحد بمقر الجمعية بالدندان، ببطء نسقها إلى جانب إقبال ضعيف للناخبين الذي تواصل في الفترة المسائية ، مقابل ارتفاع في الاخلالات التي وصلت محاولات التأثير على الناخبين من قبل ممثلي المترشحين، وذلك بمراكز الاقتراع حي النهوض بالمتلوّي- قفصة، وشارع بورقيبة بجندوبة من قبل أخت أحد المترشّحين.

وأشار بين هيبة، الى أن الانتخابات شهدت اخلالات أخرى، على غرار تحبير السبابة اليمنى عوض اليسرى بعدد من المراكز ببن قردان، وسليانة، وسوسة، وحالات مرافقة داخل الخلوة غير مبرّرة بأحد مراكز جندوبة بلغت حدّ إمضاء المرافق والتصويت مكان الناخب.

اما فيما يتعلّق بجاهزية الهيئة وعمل أعوانها فقد سجلت جمعية عتيد شبهات تتعلّق بحياد بعض أعضاء مركز الاقتراع بمدرسة المحطّة بالمتلوّي-قفصة (عضوان من المكتب عدد 2 و المكتب عدد 3 أحدهما قام بتزكية أحد المترشّحين و الثاني شارك في الدور الأوّل كممثّل مترشّح).

كما لم يتمكن عدد من الناخبين المسجّلين من ممارسة حقّهم في الاقتراع نظرا لغياب أسمائهم بقائمات الناخبين الورقيّة بمركز الاقتراع غرّة جوان بالمنستير، والتضييق على تنقّل الملاحظين (مدرسة الزياتين ببوعرادة- سليانة ومدرسة بورقيبة بقعفور-سليانة، مركز الاقتراع بلواتة بنزرت الجنوبية)، مع غياب لافتة تدلّ على مركز الاقتراع وعدم تعليق قائمات الناخبين بمدرسة بورقيبة-قعفور بسليانة.

واعتبر بن هيبة ان نسبة التصويت الضعيفة على غرار الدورة الأولى والاقبال الضعيف يعكس تذبذب المسار الانتخابي منذ انطلاقه ، وانعكاس الاختيارات التشريعية والسياسي على مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية.

وكانت عتيد قد سجلت اليوم حالات نقل منظم للناخبين عبر سيارات خاصة او سيارات نقل ريفي وحافلات صغرى، بالقيروان وباجة الشمالية ، و محاولات تأثير على الناخبين ، مع التضييق على ملاحظي واشتراط بطاقات اعتماد جديدة، بعدد من المراكز وذلك بعد توزيعها 400 ملاحظا متكونين ومعتمدين على 131 مركزا نموذجيا على مستوى 24 هيئة فرعية.



