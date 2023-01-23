تونس تطلق رسميا مسار تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية

أطلق، اليوم الاثنين، رسميا، مسار تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية الرامية إلى التخفيف من حدة وطأة هذه التغيرات على النساء في الوسط الريفي وتمكينهن اقتصاديا، وذلك خلال ندوة انتظمت بضاحية البحيرة بالعاصمة تونس، بإشراف كل من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي.



وذكرت بلحاج موسى، أن وزارتي المرأة والبيئة، ستنفذان هذه الخطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في الوسط الريفي والتخفيف من وطأة تأثيرات التغيرات المناخية التي تنعكس أكثر على النساء وتلحق بهن أثرا بالغا، باعتبارهن من الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديا واجتماعيا.



ولفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ هذه الخطة يأتي تطبيقا لمقررات مجلس النظراء الذي كان قد انعقد يوم 12 أوت 2022، مؤكّدة على أهمية هذه الخطة في تحقيق صمود النساء في الوسط الريفي وتمكينهن اقتصاديا خاصة أنهن يمثلن ثلث مجموع النساء في تونس وهن معنيات أكثر بتأثيرات تغيّر المناخ مقارنة بالمرأة في المدن.



وجدّدت التزام الوزارة بحشد كل الجهود من أجل تحسين أوضاع النساء في الوسط الريفي واللائي يمثّلن أكثر من 50 بالمائة من السكان و 70 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، ولا يمثلن في المقابل سوى 15 بالمائة من القوة العاملة القارة و 8 بالمائة من عدد المشغلين.



وبالتوزاي مع هذه الخطة، تواصل الوزارة، حسب آمال بلحاج موسى، تمويل إحداث مجامع نسائية تنموية في الوسط الريفي، ورصدت اعتمادات بـ 1.5 مليون دينار، لإحداث 10 مجامع سنة 2023، مفيدة أن عدد المجامع التنموية النسائية وصل زهاء 30 مجمعا تشغل جميعها 700 امرأة.



وربطت وزيرة المرأة بين تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية، وآليات التمويل الأخرى من ضمنها تخصيص 1.5 مليون دينار لتمويل برنامج أمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المبكّر عن الدراسة، معتبرة، أن دعم هذه الفئة يساهم بدوره في استقرار الأداء الدراسي لأبنائهن.



وذكّرت، في ذات السياق بالترفيع في سقف تمويل برنامج " رائدات" ليبلغ 70 مليون دينار على امتداد ثلاث سنوات بداية من العام الحالي.



