نفزة من ولاية باجة تسجل أعلى كمية من الأمطار في حدود 28 مم خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت مدينة نفزة من ولاية باجة، خلال 24 ساعة الأخيرة، أكبر كمية من الأمطار بلغت 28 مليمترا (مم)، فيما تهاطلت بكميات متفاوتة في خمس ولايات من الجمهورية، وفق معطيات للمعهد الوطني للرصد الجوي



واستاثرت ولاية جندوبة بأهم كمية من الأمطار، خلال الفترة المذكورة، ناهزت 23 مم في طبرقة و18 مم بسد بربرة و16 مم في بني مطير



وسجلت ولاية بنزرت بدورها نزول امطار بلغت 14 مم في غزالة و9 مم في كل من منزل بورقيبة وماطر و 8 مم في مدينتي سجنان وتينجة



وكانت التساقطات المطرية في ولايتي نابل وسوسة ضعيفة ولم تتجاوز 1 مم



وأشار المعهد الوطني، كذلك، الى تساقط الثلوج في مدينة عين دراهم (ولاية جندوبة) الى مستوى 9 صنتمترات



وهبت الرياح بقوة بسرعة ناهزت بالكم/س في 72 ببوسالم والقصرين و61 بتالة و58 في الكاف وتطاوين و54 ببنزرت.



