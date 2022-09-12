السنة الدارسية 2022-2023: برامج وكتب جديدة لعدد من المستويات الدراسية ضمن مشروع وزارة التربية في اعتماد الاصلاحات البيداغوجية

انطلقت وزارة التربية في اعتماد عدة إصلاحات بيداغوجية بالنسبة لعدد من المستويات الدراسية، وذلك في إطار تفعيل برنامجها المتعلق بتطوير المناهج والبرامج التربوية لجميع المستويات الدراسية، حسب وزير التربية فتحي السلاوتي.





وأشار وزير التربية، في ندوة صحفية حول الاستعدادات للعودة المدرسية انتظمت الاثنين بمقر الوزارة، الى أنه بداية من سبتمبر 2022 سيقع اعتماد برنامج جديد ومتطور بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي علوم تقنية، مبينا ان هذا البرنامج مواكب للتكنولوجيا الحديثة ولذلك قامت الوزارة بتوفير كتب جديدة معززة بمحامل رقمية بالنسبة لهذا المستوى الدراسي.وأضاف الوزير إنه تم أيضا اعتماد برامج جديدة لمادة الاقتصاد الخاصة بالسنة رابعة ثانوي اقتصاد وتصرف، واعتماد كتب جديدة لهذه السنة الدراسية.ولفت الوزير الى الشروع خلال السنة الدراسية 2022 / 2023 في توفير كراس أنشطة لمادة التربية التقنية بالنسبة لسنوات السابعة والثامنة والتاسعة أساسي وأولى وثانية ثانوي، وكراس أنشطة للهندسة الآلية والهندسة الكهربائية بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي علوم تقنية.