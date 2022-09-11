وزارة الشؤون الثقافية تنعى الكاتب والباحث والناشر محمد البدوي

نعت وزارة الشؤون الثقافية، الكاتب والباحث والناشر والاعلامي التونسي محمد البدوي، الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم الأحد.

ويُعد الراحل من أبرز الناشطين في المشهد الأدبي بتونس منذ أكثر من 40 سنة، فقد كان منتج برامج أدبية بإذاعة المنستير، ومن أهمها برنامج "محراب الكتّاب" الذي خصصه للتعريف بالكتاب التونسي، وكذلك "واحة المبدعين" الذي اهتم باكتشاف المواهب الأدبية.



وشغل البدوي خطة رئيس اتحاد الكتّاب التونسيين (2008-2014)، وعمل أيضا أستاذا جامعيا بكلية الآداب بسوسة و"رقادة" بالقيروان، متخصص في اللغة والآداب العربية، واهتم في أطروحته للدكتوراه بأدب الأطفال.كما أسس دار النشر "البدوي للنشر" ثم "دار ابن عربي"، وصدرت له جملة من الأعمال من بينها، "أوهام العقاد في العبقرية"، عن دار المعارف سوسة، و"الأرض والصدى" (دراسة عن رواية "الأرض" للشرقاوي) عن نفس الدار، و"الفينيق" (دراسة لرواية "تلك الليلة الطويلة" ليحيى يخلف) عن نفس الدار.كما صدر له كتاب "المنهجية في البحوث والدراسات الأدبية" و"المنستير أرض من تونس" (تعريب كتاب قويدو مدينه بالاشتراك مع محمد صالح مزالي)، و"تراجم المبدعين في ولاية المنستير" و"تراجم المؤلفين والمبدعين في ولاية سوسة" و "مرآة الأحوال" (أول جريدة عربية في لندن)، و"ذاكرة وذكرى" و"القيروان بأقلام الشعراء".وقد أشرف الراحل على إعداد "ديوان الثورة" وهو من منشورات اتحاد الكتاب التونسيين، كما كانت له مشاركات عديدة في كتب جماعية وإصدارت نقدية وفي الملتقيات الأدبية والثقافية في تونس والعالم العربي.