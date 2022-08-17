أهالي منطقة عين الصفصاف ببئر مشارقة يغلقون الطريق احتجاجا على تواصل انقطاع الماء لمدة أسبوع


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 12:21قراءة: 0 د, 41 ث
      
أقدم عدد من أهالي منطقة عين الصفصاف ببئر مشارقة منذ صباح اليوم الأربعاء على غلق الطريق الرابطة بين زغوان وبنعروس احتجاجا على انقطاع الماء الصالح للشرب لمدة أسبوع، وهو وضع تكرر عديد المرات خلال هذه الصائفة، حسب قولهم


وعبر المحتجون عن غضبهم الشديد نتيجة الوضع الصعب الذي يواجهونه جراء انقطاع الماء في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يتكبدونه من مشقة لجلب الماء بواسطة الدواب أو على الأكتاف من عين ماء تبعد عنهم حوالي 5 كيلومترات، وذلك في غياب الحلول وصمت السلطة رغم الوعود الكثيرة بمعالجة الوضع وإيقاف نزيف المعاناة اليومية للأهالي، وفق تعبير عدد منهم

وطالب المحتجون بتحول الوالي على عين المكان للإطلاع بنفسه عن حقيقة الوضع، ولفتوا إلى أن الحلول متوفرة لدى السلطة لتزويد المنطقة بالماء عبر ربطها بشبكة الماء بمنطقة أولاد الشاوش أو وادي الصبايحية، وتمسكوا بمواصلة غلق الطريق إلى حين إيجاد حل جذري للمشكل...

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