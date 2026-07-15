تصنيف 12 ولاية ضمن مستوى درجة انذار كبيرة بما يستوجب اليقظة التامة

صنف المعهد الوطني للرصد الجوي، الاربعاء، 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة التي تتطلب اليقظة التامة.وتشمل ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقابس وقبلي.ووفق خريطة لليقظة،نشرها المعهد وتمتد على يومي الاربعاء 15 جويلية والخميس 16 جويلية، يكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشهيلي، مما قد يتسسب في ظواهر جوية خطرة خاصة بالنسبة للأطفال و المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة.وبالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق حذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس.وأوضح ان أعراض ضربة الشمس تتمثل في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة، مع احمرار وجفاف في البشرة، الام في الراس، غثيان، عطش شديد وغياب عن الوعي.وأوصى المعهد بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام مع تجنب الخروج غير الضروري في اوقات الذروة الحرارية ( بين الساعة 12 ظهرا و الساعة 16 بعد الزوال).كما دعا الى استعمال واقى للرأس من أشعة الشمس والتقليص من الأنشطة الرياضية خاصة منها الشاقة.وفي حالة تسجيل اضطرابات صحية شدد المعهد الوطني للرصد الجوي على ضرورة الإتصال بالطبيب او بالسلط المعنية بالنجدة على الرقم 198.